О схеме рассказали специалисты банка ВТБ

Специалисты по информационной безопасности банка ВТБ рассказали об очередной мошеннической схеме, пользующейся популярностью у злоумышленников и нацеленной на активных граждан работоспособного возраста, в том числе, занятых в среднем и крупном бизнесе. Суть схемы заключается в следующем: сначала злоумышленники пугают жертву сообщением о якобы произошедшей в компании утечке персональных данных, а потом, пока человек не способен рассуждать здраво, пытаются выманить у него денежные средства.

Часто «развод» начинается с сообщения в мессенджере якобы от руководителя или ответственного за безопасность сотрудника – в нем злоумышленник, выдавая себя за другое лицо, говорит о произошедшей утечке и о том, что деньги жертвы на банковских счетах и картах могут быть украдены, поэтому их нужно срочно снять и перевести на «безопасный счет» – в этом якобы поможет «куратор» из службы безопасности фирмы. Основной упор в данном случае идет на изначальный шокирующий эффект, производимый первыми сообщениями.

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По данным команды ВТБ, мошеннические атаки с использованием рассмотренной схемы уже зафиксированы многократно, причем целями становились как работники коммерческих фирм, так и служащие, и даже сотрудники правоохранительных органов. Специалисты рекомендуют не доверять подозрительной информации, поступившей по ненадежным каналам, а также выдерживать в стрессовой ситуации паузу и не действовать на эмоциях. Так, при получении сообщения об утечке ПД рациональным шагом будет звонок в компанию и банк для уточнения информации, а не продолжение общения с неизвестными лицами.