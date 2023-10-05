Если это случится, ее производительность будет значительно ниже, чем у полноценной модели

Как сообщает популярный ресурс WCCFTech, компания NVIDIA может выпустить ослабленную версию графического ускорителя GeForce RTX 3050, оснащенную 6 ГБ видеопамяти вместо 8 ГБ, а также обладающую урезанной до 96 бит шиной. Почему такие слухи появились именно сейчас – неизвестно, но эксперты предполагают, что фирма стремится избавиться от остатков GPU Ampere, не подходящих для более производительных карт.

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Подробные характеристики будущего видеоадаптера пока не раскрываются, но, по данным инсайдеров, его рабочая частота будет на 15-20% ниже, чем у стандартной версии RTX 3050. Что касается количества CUDA-ядер, основных предположения два: или их число останется неизменным (2560 штук), или будет урезано до уровня мобильной версии (2048 штук). ТGP карты будет снижен до 70 Вт против 115 Вт у полноценной «три тысячи пятидесятой», а значит, новинка сможет обойтись без разъемов дополнительного питания. В массовое производство решение должно поступить в первом квартале 2024 года, а его официальный релиз состоится позже. Что же касается рекомендованной стоимости – специалисты считают, что она будет установлена на уровне 150-200 долларов США. Также не исключается возможность переименования будущего графического ускорителя по аналогии с «младшей RTX 4080», которая стала RTX 4070 Ti.