Они будут предлагаться в модификациях емкостью от 1 до 4 ТБ

Как сообщает AnandTech, компания Seagate презентовала линейку PCI-Express 4.0 твердотельных накопителей Game Drive, официально сертифицированных для использования в консолях Sony PlayStation 5. Могут они, разумеется, применяться и в настольных ПК, ноутбуках и моноблоках, если у тех имеется соответствующий M.2 разъем. В серию вошли SSD емкостью от 1 до 4 терабайт, что же касается контроллера – используется хорошо знакомый компьютерным энтузиастам Phison PS5018-E18. Подробной информации о памяти пока нет, за исключением того, что это 3D TLC NAND, но, если судить по характеристикам, высока вероятность, что производитель использует 176-слойные чипы Micron.

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Seagate обещает последовательные скорости чтения до 7300 МБ/с и записи до 6900 МБ/с – в зависимости от модификации. Если же говорить о случайных операциях – производительность составляет около 1 миллиона IOPS. Проще говоря, по скоростным характеристикам модель можно сравнить, например, с Samsung 980 Pro – в последовательных операциях записи она, в теории, будет даже быстрее. Среди отличительных особенностей линейки – огромный ресурс перезаписи. Для четырехтерабайтной версии он составляет невероятные 5100 TBW. Приобрести терабайтник можно будет за 100 долларов США, двухтерабайтник – за 160 долларов, а четырехтерабайтник – за 450 долларов.

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