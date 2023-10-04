Сейчас аналитики оценивают вклад ИИ в 2.1 триллиона

Как сообщает CNBC, аналитики Morgan Stanley в настоящий момент оценивают экономический эффект от внедрения в мировую экономику технологий искусственного интеллекта и нейросетей в 2.1 триллиона американских долларов. По мнению экспертов, тенденция уже сейчас затрагивает до 25% рабочих мест, а через три года этот показатель возрастет до 44%, при этом экономический эффект превысит 4 триллиона долларов.

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По мнению специалистов Morgan Stanley, генеративные нейросети применяются для все большего спектра задач, при этом стоимость их использования постепенно снижается, а скорость обучения – увеличивается. ИИ-разработчики и кадры, специализирующиеся на Big Data в ближайшие годы будут крайне востребованы на рынке труда, а крупные корпорации увеличат расходы на системы хранения данных и «облака». Ожидается и появление в отрасли новых игроков, а также скупка гигантами рынка более мелких компаний. Резкий рост востребованности генеративных нейросетей ожидается после того, как удастся обучить их фактчекингу. В настоящий момент текстовые нейросети часто выдают правдоподобные, но ложные тезисы, а сервисы, создающие изображения, порой страдают от визуального мусора и артефактов.