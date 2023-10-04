Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Россияне активно скупают смартфоны – в том числе из-за падения курса рубля
Потребители ожидают дополнительного увеличения цен

реклама

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную от ритейлеров, а также от собственных источников в отрасли, россияне активно скупают смартфоны, в том числе флагманские. Связано это с разными причинами, но в первую очередь – с падением курса рубля, продолжившимся даже после повторного увеличения банком России ключевой ставки. Так, на момент написания данной новости за один доллар дают более 100 рублей.

реклама

По оценкам МТС, продажи мобильных устройств в третьем квартале текущего года выросли на 44% в натуральном и на 66% в денежном выражении. Отмечено значительное увеличение спроса на модели субфлагманского и флагманского сегмента – по мнению экспертов, это связано с тем, что потребители опасаются увеличения цен в связи с нестабильностью российской национальной валюты. Это довольно типичный сценарий поведения при падении рубля, который наблюдался, например, в 2014 году и весной 2022 года.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики и представители ритейлеров отмечают, что рынок постепенно восстанавливается, и может достичь показателей 2021 года. Находятся, впрочем, и скептики, указывающие на то, что если рубль будет дешеветь и дальше, то спустя какое-то время продажи любой цифровой и бытовой техники просядут – значительная часть потребителей будет ожидать установления более комфортного курса и снижения цен.

#россия #смартфоны #экономика #рубль #мобильные устройства #россияне
Источник: 3dnews.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Этой ночью ВСУ попытались атаковать ударными дронами Курскую, Брянску и Белгородскую области
Welt: западные санкции не привели к дефициту продуктов в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
8
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
2
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
2
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Курганмашзавод отгрузил свежую партию БМП-3 и завершил контракт по модернизации устаревших машин
2
Вращающаяся черная дыра M87 доказала, что Эйнштейн был прав
2
Тинькофф обновил мобильное приложение, спрятав его под маской обучающей игры
1
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
Представитель Кремля Песков призвал не называть Фицо пророссийским политиком
2
Экологи вырастили многотысячную армию крабов, чтобы спасти умирающий риф
1
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
2
На Западе зазвучали призывы отменить потолок цен на российскую нефть
+

Популярные статьи

Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
9
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
55
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
11
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
5
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
16
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
5
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
22
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
12

Сейчас обсуждают

TimopheySnz
08:27
любое видео подделывается - в индии болливуд и не такое творит... так что никому не верьте - земля плоская, а солнце вращается вокруг земли
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
b0n3z
08:26
дык пояса затягивают не только россияне, там целый альянс во главе с кукловодом пояса подтянули
"Все для фронта": Россия выделяет треть расходов на оборону в 2024 году
WOLF PACIFIER
08:26
У Вас опечатка в слове зарывать.
В Брянской области начали разминирование после обстрела кассетными боеприпасами
Алексей Ширинкин
08:24
Кто испытывать-то собрался? Какая организация? Где? Когда?
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
Владислав Волохов
08:23
Это да, но стоит ли это геморроя, вопрос до сих пор открытый
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
Rob115
08:19
Мне неизвестно кто и куда их ставит, я написал что поддержка декодирования отсутствует лично у меня Intel 4го поколения мне такая карта не подходит или всю систему нужно менять.
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
Евгений Васютин
08:16
правильно ли я вас понимаю... 980Ti ставят к немощным интел атом, которые способны декодировать видео на ютуб только в 720р? Какой только уйни не встретишь в этом мире
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
Артём Николаев
08:07
Юань не привязан к баксу. И все остальные валюты. Просто у них есть стабильность и поступательное развитие. Это только рубль лихорадит в разы к любой твёрдой валюте. По волатильности уже обошёл даже б...
Песков считает внимание к курсу доллара «рудиментом прошлого»
Rob115
08:06
GTX 980 Ti разе что для игр. Карты 900 серии не умеют декодировать видео VP9 и H.265/HEVC поэтому при просмотре ютуба придётся ограничиться разрешением 720p через плагин "enhanced-h264ify" ну и соотве...
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
nukemall
07:46
Ты, укроботина, со своей тупой методичкой уже поднадоела, придумай что-нибудь новое.
NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем