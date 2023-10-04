Потребители ожидают дополнительного увеличения цен

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную от ритейлеров, а также от собственных источников в отрасли, россияне активно скупают смартфоны, в том числе флагманские. Связано это с разными причинами, но в первую очередь – с падением курса рубля, продолжившимся даже после повторного увеличения банком России ключевой ставки. Так, на момент написания данной новости за один доллар дают более 100 рублей.

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По оценкам МТС, продажи мобильных устройств в третьем квартале текущего года выросли на 44% в натуральном и на 66% в денежном выражении. Отмечено значительное увеличение спроса на модели субфлагманского и флагманского сегмента – по мнению экспертов, это связано с тем, что потребители опасаются увеличения цен в связи с нестабильностью российской национальной валюты. Это довольно типичный сценарий поведения при падении рубля, который наблюдался, например, в 2014 году и весной 2022 года.

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Аналитики и представители ритейлеров отмечают, что рынок постепенно восстанавливается, и может достичь показателей 2021 года. Находятся, впрочем, и скептики, указывающие на то, что если рубль будет дешеветь и дальше, то спустя какое-то время продажи любой цифровой и бытовой техники просядут – значительная часть потребителей будет ожидать установления более комфортного курса и снижения цен.