Впервые новинка была представлена на выставке CES 2023 в начале года



Хорошо знакомая российским любителям видеоигр компания ASUS раскрыла характеристики сверхскоростного игрового монитора ROG Swift Pro PG248QP, презентованного в начале года в рамках мероприятия CES 2023. Согласно заявлениям производителя, модель предназначена для киберспортсменов и энтузиастов, обладает 24.1-дюймовой диагональю и базируется на специальной TN матрице, стандартная частота обновления которой составляет 360 Гц, а частота в разгоне – 540 Гц.

Скорость отклика ROG Swift Pro PG248QP составляет 0.2 мс (GtG), также ASUS сообщает о наличии сертификата DisplayHDR 400, поддержке HRD10, 125% охвате sRGB и углах обзора 170 на 160 градусов. Последнее, впрочем, требует подтверждения от независимых обозревателей – углы обзора традиционно являются одним из слабых мест TN матриц, как и цветопередача. Позаботился производитель и о звуке – установлен ЦАП ESS, поддерживающий 384 кГц/32-бит.

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В дополнение к вышесказанному, дисплей может похвастаться поддержкой полезных технологий, таких как адаптивная синхронизация NVIDIA G-Sync, снижение задержки Reflex Analyzer, снижение размытия Ultra Low Motion Blur 2, набор игровых функций (прицел, счетчик FPS, и так далее). Разумеется, модель относится к Flicker-Free сегменту, то есть лишена вызывающего усталость глаз нежелательного мерцания. Имеются семь предустановленных игровых режимов и подсветка.

На этом преимущества ROG Swift Pro PG248QP не заканчиваются – к ним также относятся богатый комплект разъемов и продвинутая эргономичная подставка, позволяющая регулировать не только угол наклона дисплея, но и его угол поворота, а также высоту. Поддерживаются и VESA-крепления. К сожалению, ASUS пока не раскрывает сроки поступления монитора в продажу, а также не сообщает предварительный ценник, но, судя по характеристикам, он обещает быть крайне высоким.

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