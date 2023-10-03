Подавляющее большинство граждан за оборотные штрафы

Спикер Государственной Думы РФ, депутат Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос – в нем парламентарий интересуется мнением граждан по поводу того, следует ли увеличивать штрафы для компаний в случае повторных утечек персональных данных. На момент написания данной новости подавляющее большинство респондентов (93%) отвечают на вопрос положительно, что, впрочем, совсем не удивительно, с учетом того, сколько крупных компаний за последние 2 года допустили утечки.

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Суммарно количество пострадавших от утечек данных россиян оценивается экспертами по информационной безопасности как минимум в 20-40 миллионов человек. Здесь стоит уточнить, что среди «проштрафившихся» бизнесов – такие гиганты рынка, как логистическая компания СДЭК, сеть магазинов DNS, сервис доставки продуктов «Яндекс.Еда» и медлаборатория «Гемотест». И это без учета десятков более мелких инцидентов. В подобных условиях возмущение граждан вполне понятно. К сожалению, оборотные штрафы, вероятно, пойдут в бюджет государства, а не пострадавшим – по мнению ряда юристов, в данном случае было бы более справедливо обязать бизнес выплачивать гражданам компенсации не меньше одного МРОТ на пострадавшего.