Впрочем, результаты пока предварительные

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление в официальном Telegram-канале «Роскосмоса», предварительные результаты расследования крушения автоматической исследовательской станции «Луна-25» показали, что аппарат врезался в поверхность естественного спутника Земли из-за некорректной работы блока измерения угловых скоростей БИУС-Л. Как выяснилось, прибор получал слишком много команд, в результате чего ему не удавалось выделить среди них приоритетные.

В связи с ошибкой в работе блока, а следовательно, ненадлежащими сигналами от акселерометров, двигатель станции проработал значительно дольше необходимого – 127 секунд вместо 84, что и привело к нештатной ситуации, а в дальнейшем – к потере аппарата. Дополнительные рекомендации для дальнейших лунных миссий, в том числе, «Луны-26» по текущим итогам расследования сформированы и в дальнейшем могут быть обновлены. Пользователи соцсетей уже начали комментировать предварительные итоги расследования – в основном сообщения сочувственные, но встречаются и злопыхатели, радующиеся неудаче российской лунной миссии.