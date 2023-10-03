Выход предсерийной версии намечен на конец 2024 года

Как пишет издание «РИА Новости», компания «Кама» уже получила более 36 тысяч предварительных заказов на электромобиль «Атом», выход предварительной, досерийной версии намечен на конец 2024 года. Оформить предзаказ можно было за 7 тысяч рублей. Серийную версию, согласно планам, начнут производить в 2025 году. Над созданием электрокара работают более семи сотен человек, что же касается характеристик модели – производитель обещает разгон от 0 до 100 км/ч за 7-8 секунд, запас хода до 500 км, а также комфорт на уровне C/D класса.

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Производство электромобилей будет организовано на заводе «Москвич», а подготовка к нему ведется уже сейчас. Что касается стоимости «Атома» - в настоящий момент она не раскрывается, но глава компании «Кама» Игорь Поваразднюк обещает, что она будет конкурентоспособной, соответствующей транспортным средствам массового ценового сегмента. Ожидается, что электрокар будет как минимум на 60% состоять из отечественных компонентов, причем мотор и батареи будут российскими, хотя и разработанными в сотрудничестве с китайскими специалистами. Также у «Атома» будут своя операционная система и магазин приложений, а одной из ключевых особенностей модели станет проекционный экран с технологией дополненной реальности.