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[Zero]
В российском магазине приложений RuStore планируют запретить размещать большинство VPN-сервисов
С таким предложением выступил сенатор Артем Шейкин

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Как сообщает ТАСС, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин отправил в Минцифры запрос с просьбой запретить размещать в российском магазине приложений RuStore VPN-сервисы, не выполняющие требования законодательства, согласно которым доступ к ресурсам из реестра запрещенной информации предоставляться не должен. Данные требования не выполняет подавляющее большинство VPN-сервисов, поскольку самый популярный сценарий их использования – это как раз обход цензуры для получения доступа к тем или иным «запрещенным» ресурсам, поскольку свобода распространения информации в XXI веке является базовым правом человека.

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По информации журналистов, Роскомнадзор уже подготовил черновую версию приказа, согласно которому можно будет направлять площадкам требования об удалении VPN-сервисов, предоставляющих доступ к «запрещенным ресурсам». Если данный приказ будет утвержден, то его вступление в силу ожидается 1 марта 2024 года. При этом большинство экспертов по информационной безопасности относятся к данной инициативе отрицательно, указывая, что она не только поспособствует наращиванию цензуры в российском сегменте интернета, но и вынудит пользователей искать VPN-приложения на сторонних сайтах, подвергая свое мобильное устройство опасности заражения вредоносным ПО.

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#россия #смартфоны #цензура #приложения #vpn #rustore
Источник: ixbt.com
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