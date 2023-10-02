Примечательно, что компания предупреждает об этом на своем сайте

На протяжении длительного времени геймеры, использующие графические ускорители AMD ждали, пока компания предложит технологию, аналогичную Frame Generation от NVIDIA. Наконец-то это случилось: FSR 3 с генерацией кадров Fluid Motion Frames стала доступна в двух играх в полноценном формате и еще примерно в 20 проектах – через драйвер. Впрочем, выяснилось, что ее включение в драйвере почти бесполезно: в динамичных сценах, а также при резких движениях мышью или быстром вращении камеры создание новых кадров отключается, что приводит к просадкам FPS.

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Забавно, что AMD прямо предупреждает о данном нюансе работы технологии через драйвер на своем официальном сайте – скриншот данного предупреждения вы можете увидеть выше. Тем не менее, многие любители компьютерных игр оказались недовольны: генерация кадров в основном нужна именно при нехватке FPS в динамичных сценах, но именно в такие моменты технология отключается. Дело в том, что при работе через драйвер софт не получает достаточного объема данных о векторах движения в игре, а потому отключает генерацию кадров во избежание появления графических артефактов.