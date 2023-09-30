А также в некоторых интернет-магазинах

Как сообщает Business Insider, копии куртки главы NVIDIA Дженсена Хуанга пользуются спросом в интернет-магазинах и маркетплейсах, а для продвижения таких товаров часто используется имя топ-менеджера. Господин Хуанг даже получил в интернет-сообществе прозвище «Куртка» благодаря предмету одежды, в коем он неизменно появляется на многих презентациях и других мероприятиях. Стоит отметить, что это не одна и та же куртка: фасон и мелкие детали регулярно меняются, а вот цвет руководитель выбирает один и тот же – черный.

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Так, на Amazon можно найти нескольких продавцов, торгующих копиями куртки Хуанга, сделанными из натуральной или искусственной кожи. Например, магазин Wilson Jackets предлагает их по 100-130 долларов. Кстати, ответа по поводу того, какую же куртку носит глава NVIDIA, журналистам у компании добиться не удалось. Группа энтузиастов с Reddit полагает, что одна из моделей принадлежит бренду Hermès и стоит более 11 тысяч долларов. В свою очередь, стилист Джозеф Розенфельд (Joseph Rosenfeld) заявляет, что другая куртка – это Morvek от Theory за 700 долларов.