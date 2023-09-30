Они базируются на 32-Гбит чипах DRAM

Как сообщает популярный ресурс AnandTech, один из крупнейших в мире производителей чипов памяти, компания Micron, уже начала рассылать некоторым из своих клиентов модули оперативной памяти емкостью 128 ГБ, базирующиеся на 32-Гбит чипах DRAM, выполненных без использования технологии стекирования. Как считают специалисты Micron, выпуск подобных чипов открывает дорогу к созданию серверных модулей памяти объемом 1 ТБ.

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Глава Micron Санджай Мехротра заявил, что новые модули ОЗУ ориентированы на использование в задачах, связанных с технологиями нейросетей и искусственного интеллекта. Реализация планок, по предварительным данным, начнется в первой половине 2024 года. При этом информации о скоростных показателях новых чипов памяти и модулей на их основах в публичном доступе пока нет, как и сведений об их энергопотреблении. Последнее, по предположениям экспертов, должно быть ниже, чем у предыдущих выпускаемых компанией решений. Что же касается подробных технических характеристик новых модулей памяти – вероятно, Micron пока не желает их оглашать, потому что до официального релиза они могут немного поменяться.