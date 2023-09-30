Они предлагают "зарабатывать по 100-150 тысяч рублей в месяц"

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили на площадке Apple App Store несколько мошеннических приложений, ориентированных на владеющих русским языком пользователей – они маскируются под софт для работы с криптовалютами или для проверки финансовой грамотности. Некоторые же представляют из себя фальшивые «инвестиционные платформы», на которых предлагается «зарабатывать от 100-150 тысяч рублей в месяц».

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Примечательно, что магазин приложений App Store отличается довольно жесткой модерацией, при этом злоумышленникам порой все равно удается «протащить» свое вредоносное ПО и добиться его публикации. При помощи такого софта преступники пытаются завладеть личными данными пользователей мобильных устройств на iOS, а также их денежными средствами. Иногда это происходит полностью в автоматическом режиме, а иногда на определенном этапе подключаются сами мошенники, изображая из себя специалистов в определенной области, например, в инвестировании, либо сотрудников правоохранительных органов, якобы расследующих связанное с интернет-мошенничеством дело.

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Одна из наиболее распространенных схем начинается с прохождения потенциальной жертвой опроса о финансовой грамотности и доходах, в конце которого необходимо указать свои ФИО, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. В дальнейшем с гражданином связываются злоумышленники и пытаются убедить его инвестировать некую сумму в какой-либо проект. На самом деле никакого проекта не существует – деньги просто уходят преступникам. Команда «Лаборатории Касперского» уже связалась с Apple, и найденные мошеннические приложения были удалены из App Store, но злоумышленники наверняка попытаются разместить там новые.