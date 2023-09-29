Настоящая служба безопасности Сбербанка в этой истории противостояла фальшивой

Как сообщает «Российская газета», с одним из клиентов «Сбера» случилась история, достойная детективных романов – в ней настоящая служба безопасности СберБанка противостояла фальшивой. Как выяснилось, мужчине позвонили мошенники, представившись безопасниками, и стали действовать по одной из распространенных схем, заявив, что его деньги под угрозой, и их необходимо срочно обналичить, а затем перевести на «безопасный счет». Гражданин снял значительную сумму (у него на счетах было 160 миллионов рублей), но взаимодействовавший с ним менеджер заподозрил, что клиент находится под влиянием третьих лиц и известил службу безопасности. Ее представители связались с мужчиной и рассказали о мошеннической схеме.

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На втором этапе схемы злоумышленники выдали себя уже за правоохранителей, якобы желающих задержать преступников. Они убедили жертву купить телефон и SIM-карту, и продолжили переписку с ней в одном из мессенджеров. Тем не менее, повторно мужчина обману не поверил и в итоге прекратил общение с мошенниками, которые затем удалили историю сообщений. В настоящий момент делом занимается полиция.