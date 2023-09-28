Клиентом банка для его использования быть не нужно

Команда «Сбера» анонсировала очередной апгрейд системы «Сообщите о мошенничестве» на сайте СберБанка. После обновления пользователи смогут оставлять жалобу на несколько номеров, используемых злоумышленниками, а также на аккаунты в мессенджерах, email-адреса и электронные кошельки. Как сообщили в пресс-службе компании, любой гражданин, столкнувшийся с тем или иным видом мошенничества, может сообщить об этом в СБ «Сбера». Клиентом СберБанка при этом быть не нужно.

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Воспользовавшись сервисом, можно оставить жалобу на 1-5 контактов, указать выбранный мошенниками способ связи и кем они представились (например, полицейскими или сотрудниками банка). Также можно описать ситуацию в деталях и оставить контакты для связи. Как считают в «Сбере», функция позволит защитить клиентов – после проведения проверки компания способствует блокировке используемых мошенниками телефонных номеров и фишинговых интернет-ресурсов. По мнению же сторонних экспертов, сервис позволит немного затруднить мошенникам жизнь, но не более того – у профессиональных интернет-аферистов, как правило, на случай блокировки припасены новые номера, аккаунты и электронные кошельки.