Большинство из них производятся в Китае

Команда отечественного маркетплейса Wildberries объявила о запуске линейки электроинструментов под своим брендом RAZZ. На площадке уже можно купить сварочные аппараты, пилы различных типов, дрели, перфораторы RAZZ – более 15 наименований. В ближайший месяц список инструментов пополнят еще более 30 моделей, включая шуруповерты, нивелиры и не только.

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Бренд относится к начальному ценовому сегменту – так, строительный фен RAZZ мощностью 1800 Вт стоит меньше полутора тысяч рублей. Ранее маркетплейс Wildberries предложил российским потребителям цифровую и бытовую технику под все тем же брендом – ТВ, кондиционеры, холодильники и многое другое. Если верить предоставленным компанией данным, производство техники осуществляется в России и Китае по собственным заказам. При этом некоторые интернет-пользователи склонны в этом сомневаться, и считают, что маркетплейс «скупает оптом китайский ширпотреб и клеит свои шильдики». Объектом критики стало и само название бренда – чаще всего в соцсетях повторяется шутка про «включить получится только один RAZZ». Как же на самом деле обстоят дела с качеством продукции – покажет время.