Это общая проблема многих высокопроизводительных мобильных устройств

Как сообщает тематический ресурс 9to5mac, первые пользователи новеньких смартфонов Apple iPhone 15, 15 Pro и 15 Pro Max массово жалуются на чрезмерный нагрев своих смартфонов – при длительной высокой нагрузке их корпус способен нагреваться почти до 47 градусов по Цельсию. Держать разогревшийся до подобной температуры аппарат крайне некомфортно. При этом речь идет не о нагреве во время зарядки, который в той или иной степени характерен для всех быстро заряжающихся мобильных устройств, а о чрезмерном повышении температуры во время гейминга или даже повседневной работы.

Если верить сообщениям недовольных покупателей, то нагрев в первые 24 часа работы для новых смартфонов – обычное дело, поскольку производится перенос данных, а также обновление операционной системы и приложений. Тем не менее, в случае iPhone 15 смартфоны сильно греются и в последующие дни. По информации авторитетного аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, перегрев связан скорее с техническими компромиссами при проектировании системы охлаждения, на которые пошла Apple ради снижения веса устройств, чем с тепловыделением чипов. Как пишет MacRumors, высока вероятность того, что компания из Купертино попытается решить проблему путем небольшого снижения производительности SoC через обновление прошивки. Если же жалобы на перегрев продолжать поступать, то это может негативно сказаться на продажах смартфонов линейки iPhone 15 на протяжении всего их жизненного цикла.