А также выкладывают в социальных сетях их фотографии

Как сообщает популярный тематический ресурс MacRumors, чехлы Apple FineWoven продолжают подвергаться массовой критике со стороны потребителей – причем речь идет не только об их низкой износостойкости, но и о недостаточном качестве исполнения. Так, вырез под разъем USB-C на многих экземплярах выполнен несимметрично относительно самого разъема. Может показаться, что такое впечатление создается из-за ракурса фото, но покупатели чехлов уже выложили в соцсети и множество других фотографий.

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Возможно, если бы речь шла о каком-либо малоизвестном китайском бренде, пользователи не обратили бы на подобные недостатки внимания, но корпорация Apple в своей маркетинговой политике часто упирает на то, что ее продукция предоставляет клиентам максимальный комфорт. Сама компания ситуацию пока никак не комментировала, но не исключено, что если градус скандала будет увеличиваться, ей придется это сделать. Как считают эксперты, высока вероятность, что компания из Купертино производила чехлы не сама, а отдала их выпуск на откуп одному из своих партнеров, при этом не обеспечив надлежащего уровня контроля качества.