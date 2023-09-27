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Xiaomi представила международную версию фитнес-браслета Smart Band 8
Устройство предлагается примерно за 40 евро

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Хорошо известная российским потребителям китайская корпорация Xiaomi презентовала международную модификацию фитнес-браслета Smart Band 8 – в Поднебесной модель продавалась с весны текущего года. Устройство выполнено в овальном корпусе с 1.6-дюймовым AMOLED-экраном (490x192 пикселя) и комплектом из 200+ кастомизируемых циферблатов.

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Xiaomi Smart Band 8 может отслеживать при помощи оптического датчика частоту пульса, анализировать качество сна, определять примерный уровень кислорода в крови, и информировать пользователя о других параметрах организма. Поддерживает модель и свыше полутора сотен тренировочных режимов – от бега и велосипеда до танцев. Также стоит отметить, что Band 8 подходит для занятий спортом под дождем, плавания и ныряния – водонепроницаемый корпус девайса выдерживает давление до 5 атмосфер.

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Помимо этого, браслет предлагает несколько встроенных игр вроде судоку и 2048, функцию уведомлений и прогноза погоды. С выключенным дисплеем устройство может проработать до 16 дней без необходимости пополнения запаса энергии, а со включенным – до 6 дней. Полностью зарядить браслет можно примерно за 60 минут. Приобрести новинку можно за 40 евро, предлагает производитель и широкий ассортимент ремешков к нему – из кожи, нейлона, металла и других материалов.

#xiaomi #анонс #фитнес-браслет #носимая электроника
Источник: 3dnews.ru
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