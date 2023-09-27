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[Zero]
Оператор связи Tele2 начал предлагать оформить E-Sim по биометрии полностью онлайн
Сервис реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

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Как сообщают российские СМИ, оператор связи Tele2 начал предлагать оформление электронных сим-карт (E-Sim) полностью онлайн при помощи биометрии, без посещения офиса компании для подтверждения личности. Такой формат работы стал возможен благодаря Единой биометрической системе (ГИС ЕБС), а реализуется он в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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Зарегистрировать свои биометрические данные можно в личном кабинете «Госуслуги Биометрия» с помощью заграничного паспорта или в одном из банков. Граждане, не желающие передавать свои биометрические данные на хранение в Единую систему, могут оформить отказ в приложении или МФЦ. Ранее, в конце августа в МФЦ наблюдались очереди из-за широко распространившихся в интернете фейковых сообщений о том, что отказаться от хранения биометрии якобы можно будет только до 1 сентября. На самом деле, сделать это можно в любой момент, причем как с компьютера, так и со смартфона, если имеется подтвержденный аккаунт «Госуслуг». Что же касается очередей – по мнению экспертов, они свидетельствуют об опасении россиян по поводу возможных утечек данных.

#россия #операторы связи #tele2 #биометрия #e-sim
Источник: ixbt.com
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