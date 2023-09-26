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[Zero]
В Беларуси запретили физлицам приобретать и использовать дроны и беспилотники
Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко

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Как сообщают СМИ, в частности, РБК, в Республике Беларусь запретили частным лицам хранить, приобретать и использовать дроны-мультикоптеры и прочие беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Регламентирующий это указ уже подписал глава государства, президент Александр Лукашенко. Запрет на ввоз, эксплуатацию и изготовление БПЛА вступил в силу незамедлительно, хранение и оборот станут запрещены через 6 месяцев.

Что касается бизнеса – теперь его представителям придется получать разрешение на использование дронов, а регистрировать беспилотники нужно будет в Департаменте по авиации Минтранса страны. Все используемые предпринимателями БПЛА будут вноситься в специальную базу данных. Как считают эксперты, власти Беларуси пошли на подобный шаг из-за атак украинских беспилотников, хотя им больше подвергается российская территория – Минобороны регулярно сообщает о подобных инцидентах. К сожалению, гражданам, желающим использовать дроны в мирных целях, например, для фото- и видеосъемки, теперь придется столкнуться с дополнительными юридическими препятствиями.

#беларусь #беспилотники #белоруссия #дроны #законодательство #лукашенко
Источник: rbc.ru
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