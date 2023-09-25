Команда банка ВТБ предупреждает о новой схеме

Команда банка ВТБ рассказала об очередной набирающей популярность в российском сегменте интернета мошеннической схеме – в ее рамках злоумышленники якобы от имени банка предлагают жертве «застраховать» смартфон и бесплатно или по подписке получить те или иные услуги по безопасности, например, антивирусную защиту. Для того, чтобы продвигать фейковые услуги, преступники создают поддельные и фишинговые сайты, причем нередко достаточно высококачественные, которые не-специалисту сложно отличить от настоящих интернет-ресурсов банков.

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Взяв ФИО и телефоны потенциальных жертв из каких-либо из многочисленных похищенных за последние полтора года у российских компаний баз данных, мошенники начинают обзванивать людей, и, представляясь сотрудниками банков, предлагать услуги страховки, антивирусной проверки и защиты, и так далее. Далее они присылают гражданам ссылки на фейковые ресурсы, мимикрирующие под банковские, и предлагают скачать оттуда некое ПО, якобы необходимое для получения оговоренных услуг. На деле же подобный софт оказывается либо вредоносным, либо предназначенным для удаленного управления мобильным устройством. Таким образом, жертвы могут потерять контроль над своим устройством и онлайн-банками, в результате чего лишиться денежных средств.