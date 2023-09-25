Авторы канала HardwareBusters посетили лабораторию компании Linewell и убедились в этом

Шумиха по поводу оплавления разъемов 12VHPWR у графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090 и выхода последних из строя давно закончилась – как выяснилось, пользователи не до конца вставляли штекер в порт, и неплотный контакт приводил к перегреву, и, в ряде случаев, к частичному расплавлению контактов. Тем не менее, сертифицирующая организация и производители решили реализовать в следующем поколении разъемов «защиту от дурака» – новая версия стандарта, по предварительным данным, будет называться 12V-2х6, и по-умолчанию не будет подвержена оплавлению.

реклама

Авторы канала HardwareBusters посетили лабораторию компании Linewell, выпускающей кабели питания, в том числе, и для производителей графических ускорителей. Как им удалось выяснить, разъем 12V-2х6 не нагревается более, чем до 47 градусов по Цельсию при подаче 600-640 Вт мощности ни при корректном подключении, ни при ошибочном, когда штекер вставлен не до конца. Альтернативный метод защиты – укорачивание сигнальных контактов. Если пользователь не подключит такой разъем правильно, то подача питания просто не начнется. Вероятно, на рынке будут соседствовать оба подхода.