Они видны только в ультрафиолетовом свете

Как сообщает популярный ресурс Wccftech со ссылкой на инсайдера Мацзиня Бу, корпорация Apple использует специальные метки и QR-коды на коробках iPhone 15, различимые только при облучении ультрафиолетовым светом. Подобные меры предназначены для защиты от контрафакта – подделывают «яблочную» продукцию, с учетом ее популярности и высокой стоимости, весьма охотно.

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Подобная мера вкупе с другими способами позволит защититься от значительной части нечестных продавцов, предлагающих поддельные, восстановленные и бывшие в употреблении устройства под видом оригинальных новых. Проверить смартфон на оригинальность можно и при помощи серийного номера, введя его на официальном сайте Apple. Как считают эксперты, компания из Купертино может в ближайшее время распространить практику защиты продукции при помощи невидимых меток и QR-кодов не только на смартфоны, но и на другие устройства. Это не исключит появления на рынке новых подделок, но позволит снизить их количество, а также даст покупателям новые инструменты для проверки приобретаемых товаров.