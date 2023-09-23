Примерно к таким же выводам пришли и аналитики крупных банков

Как сообщает издание «Интерфакс», глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что к концу года ожидается, что за один доллар будут давать около 94 рублей, в 2024-2026 же годах на рынке может установиться «новое равновесие» с курсом национальной валюты на уровне 92-94 рублей за доллар. Что же касается прогноза по инфляции за 2023 год – министерство повысило его с весенних 5,3% до 7.5%.

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Экономисты и финансовые аналитики, в том числе, работающие в крупных банках, также в массе своей полагают, что в декабре рубль будет находиться в диапазоне от 90 до 100 единиц за доллар, причем ближе к 90, чем к 100. Банк России уже продемонстрировал твердое намерение не допустить ухода за психологически важную отметку в 100 рублей за доллар – вероятно, задача тут стоит не только экономическая, но и политическая, поскольку в следующем году должны состояться выборы президента, а слабый рубль вызывает снижение покупательной способности граждан, что, в свою очередь, вызывает их недовольство. Импортные товары за последние полтора года значительно подорожали, при этом их ассортимент из-за санкций и логистических сложностей уменьшился. Импортозамещение же актуально не для всех категорий товаров – так, например, проблемы возникают с цифровой и бытовой техникой.