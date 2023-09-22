Пусть брак в основном относительно несерьезный

Корпорация Apple, если верить ее маркетинговым материалам, стремится обеспечить своим клиентам наилучший пользовательский опыт, что, с учетом стоимости «яблочных» смартфонов вполне оправдано. Тем не менее, на тематических ресурсах и в социальных сетях начали появляться многочисленные жалобы на мелкий брак iPhone 15. Речь идет о некачественной сборке, неравномерном прилегании дисплея к корпусу и плохой покраске.

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В настоящий момент неизвестно, может ли сказываться подобный брак на водозащите смартфона. Инсайдер по имени Маджин Бу, ранее неоднократно выдававший точные данные, касающиеся продукции компании из Купертино, рассказал, что некий сотрудник Foxconn заранее предупредил его о том, что в первых партиях iPhone 15 будет много бракованных аппаратов. Выложил Бу и фотографии бракованных мобильных устройств. При этом в настоящий момент неизвестно, насколько массовой является проблема. Есть надежда, что корпорация Apple в ближайшее время выступит с официальным заявлением, но некоторые эксперты считают, что без волны публикаций в СМИ и медиа компания может решить, что выгоднее для репутации проигнорировать поступающие сообщения.