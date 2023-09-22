Небольшие компании не выдержали конкуренции с крупными

Согласно данным аналитической компании Counterpoint, с 2017 по 2023 год исчезло более 500 брендов смартфонов – если 6 лет назад их насчитывалось около 700, то сейчас лишь около 250, если говорить о брендах с подтвержденными продажами. И это с учетом появившихся за упомянутый промежуток времени. По мнению экспертов, мелкие компании не могут конкурировать с крупными как из-за необходимости обеспечивать поддержку своих гаджетов, так и из-за технологических переходов, и проблем с цепочками поставок компонентов.

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Чаще всего не выдерживают конкуренции небольшие местные бренды – они не обладают достаточными финансовыми, человеческими и техническими ресурсами для исследований и разработок. Нет у них и возможности проводить крупные маркетинговые кампании. При этом одним из ключевых факторов при выборе смартфона для значительного числа покупателей является развитая экосистема бренда. С высокой вероятностью в будущем количество брендов продолжит сокращаться, поскольку крупные компании лучше адаптируются к любым условиям, даже форс-мажорным, к примеру, связанным с пандемией COVID-19.