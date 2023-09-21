Штрафы будут приходить владельцам авто

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на информацию московского Департамента транспорта, некоторые столичные камеры начали автоматически фиксировать непристегнутых пассажиров на передних сиденьях – таких комплексов работает уже около двух сотен. При этом непристегнутых водителей могут выявлять примерно 500 московских камер. Штрафовать за не использующих ремень безопасности пассажиров будут владельцев транспортных средств, но на начальном этапе зафиксированные камерами нарушения будут перепроверяться сотрудниками-людьми, а любые сомнения будут трактоваться в сторону собственников авто.

Использование ремня безопасности снижает вероятность гибели или получения тяжелых травм в 1.5-5 раз в зависимости от условий аварии – соответствующие тесты неоднократно проводились различными организациями. Непристегнутый пассажир на переднем сиденье может вылететь через лобовое стекло или удариться о него головой, а пассажиры на заднем – травмироваться о переднее и нанести травмы другим людям внутри автомобиля. К сожалению, значительная часть граждан по-прежнему игнорирует требования правил дорожного движения, подвергая дополнительному риску как себя, так и окружающих.