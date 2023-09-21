А также о других подозрительных инцидентах

Как сообщают российские СМИ, в частности, «РИА Новости», портал «Госуслуги» начал отправлять гражданам письма с просьбой использовать мобильное приложение «Радар» для того, чтобы сообщать правоохранительным органам и специальным службам о пролетах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других инцидентах, потенциально связанных с терроризмом и угрозой жизни людей.

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Письмо с предложением установить приложение и ссылкой на него в маркетплейсах Google Play и RuStore пришло и журналисту «РИА Новостей». На сайте разработавшего ПО «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) указывается, что приложение предназначено для сообщений об увиденных БПЛА, взрывах, ракетах, подозрительных объектах и деятельности диверсантов. Также оно позволяет сделать фотографию объекта. Размещено на сайте ОНФ и предупреждение об ответственности за заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ). Пользователи смартфонов Apple могут воспользоваться специальным чат-ботом, отсканировав QR-код или перейдя по ссылке.