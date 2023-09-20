Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение"





Согласно данным опросам Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), около 45% россиян ожидают повышения своего уровня жизни в ближайшие пять лет, при этом наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте 18-30 лет – среди них подобных ожиданий придерживаются 72%. Ухудшения уровня жизни ожидают всего 8% россиян, около 20% полагают, что не станут жить ни лучше, ни хуже, а еще около 25% затрудняются с ответом. Сообщается, что опрос был проведен среди 1500 совершеннолетних граждан РФ из 53 регионов.

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В настоящий момент в Банке России заявляют о необходимости удержать повышение индекса потребительских цен на уровне не выше 4%. При этом как у экспертов, так и у простых россиян имеется большое количество вопросов к методике подсчета ИПЦ и инфляции – в корзину попадают в том числе товары и услуги, которые или практически не дорожают, или почти никогда не приобретаются большинством граждан страны. Продукты же питания, на которые у многих россиян уходит большая часть доходов, занимают в подсчетах Центробанка довольно скромную долю. Так, по данным «Финмаркета», реальные доходы граждан РФ снижаются уже девятый год подряд.