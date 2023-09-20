Теперь замена некоторых модулей требует авторизации

Как сообщает iFixit, корпорация Apple программным методом снизила ремонтопригодность линейки смартфонов iPhone 14 спустя длительное время после их выпуска – теперь замена ряда компонентов устройства, например, аккумулятора или камеры, требует авторизации у производителя. Если ее не произвести, аппарат не работает должным образом, а пользователь получает надоедливые уведомления.

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Ремонт iPhone 14 требует применения специальных инструментов, связывающихся с серверами Apple – таким образом, работа сторонних мастерских искусственно усложняется. Корпорация пытается заставить ремонтников приобретать запчасти исключительно у нее, а не скупать поврежденные устройства с целью разборки. По информации инженеров iFixit, впервые к подобной практике компания из Купертино приступила при замене сканера отпечатков пальцев на iPhone 5S. При этом мотивирует Apple подобные решения якобы «заботой о клиентах» и о том, чтобы они получали наилучший пользовательский опыт. По факту же за этим стоит банальное стремление к увеличению собственной прибыли.