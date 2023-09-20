Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы таможенной службы России Руслан Давыдов

За последние полтора года многие зарубежные автопроизводители – европейские, американские, европейские и южнокорейские, частично или полностью прекратили поставки в Россию своих транспортных средств. Этим не преминули воспользоваться их китайские конкуренты: как заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов, с начала 2023 года 92% импортных автомобилей ввозятся в страну именно из Поднебесной. Примечательно, что в 2020-2021 году их доля в импорте не превышала 10%.

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Ранее российские СМИ сообщали об изменении отношения к китайским машинам со стороны автолюбителей – если раньше мало кто относился к ним серьезно, то сейчас их рассматривают к приобретению и сравнивают с корейскими, японскими и европейскими. При этом большинство водителей, приобретающих себе авто из Поднебесной, отзываются о них положительно, называя среди плюсов низкую стоимость обслуживания. Эксперты же предупреждают, что китайские авто не предназначены для холодного климата и плохих дорог. Подтверждается это и статистикой обращений в автосервисы.