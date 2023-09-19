Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболеваемость различными вариантами COVID-19 возросла в России с 11 по 17 сентября по сравнению с предыдущей неделей на 48%. Еще неделей ранее заболеваемость также повысилась почти на 50% – ее увеличение наблюдается уже полтора месяца подряд.

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По мнению экспертов, количество заболевших растет как из-за фактора сезонности, так и из-за ослабления бдительности со стороны граждан, а дополнительно – из-за появления нового варианта COVID-19, получившего название «пирола» и еще более заразного, чем пресловутый «омикрон». К счастью, по имеющимся данным, «пирола» вызывает тяжелое течение заболевания не чаще других вариантов вируса с высокой заразностью, то есть крайне редко. Тем не менее, людям из групп риска следует соблюдать меры предосторожности. Что касается возможности введения масочного режима – пока принятие ответственными органами такого решения выглядит крайне маловероятным. Тем не менее, масочный режим может быть внедрен в отдельных регионах и отдельных учреждениях, например, медицинских.