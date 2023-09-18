Их можно просматривать друг за другом

Как пишет The Wall Street Journal, в TikTok появились многие популярные фильмы, разбитые на видеоролики небольшой длительности, которые можно просматривать друг за другом. Из последних новинок журналисты отмечают наличие на площадке фильма «Барби», который таким образом можно просматривать в обход официальных источников. По мнению американских юристов, подобная практика нарушает закон об авторском праве и посягает на интеллектуальную собственность.

В ходе мини-расследования СМИ удалось выяснить, что у аккаунтов, предлагающих пиратские фильмы, разбитые на короткие ролики, часто десятки и даже сотни тысяч подписчиков, при этом спонсорских публикаций или платной рекламы у них нет, а названия видео, как правило, выглядят достаточно непримечательно, в стиле «Часть 9» и «Часть 10». Некоторые эксперты полагают, что студии намеренно не отправляют жалобы в TikTok, поскольку соцсеть позволяет распространить их контент среди новой аудитории, которая в любом случае вряд ли стала бы за него платить. Если же жалобы все-таки поступят, площадка, вероятно их удовлетворит и заблокирует пиратские нарезки фильмов.