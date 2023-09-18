Подобную функцию обнаружили в предрелизных версиях системы

Как сообщает PCWorld, в ближайшее время раздел рекомендаций меню «Пуск» операционной системы Windows 11 может стать еще более загроможденным, чем прежде: в одной из предрелизных версий ОС появились ссылки на интернет-сайты, которые «могут быть интересными для пользователя». Возможно, речь идет об оценке предпочтений и системе рекомендаций, но, что более вероятно – еще и о платной рекламе.

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Новшество, о котором идет речь в данной новости, появилось в бета-версии Windows 11 под номером 22621.2359. Согласно заявлению компании Microsoft, рекомендованные сайты будут ориентированы на конкретных пользователей и основаны на истории посещений. При этом возможность вручную удалить любой из них из списка никуда не денется. Впрочем, эксперты полагают, что компания намерена зарабатывать на рекламе, продвигая в «рекомендуемые» те ресурсы, с которыми будут заключены соответствующие многомиллионные контракты. К счастью, по предварительным данным, функцию можно будет отключить в настройках персонализации или при помощи корпоративной политики.