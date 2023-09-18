При этом тяжелое течение болезни он вызывает не чаще предыдущего штамма

Как сообщают российские СМИ, в частности, «РИА Новости», Роспотребнадзор предупреждает о появлении еще более заразного, чем «омикрон» варианта коронавирусной инфекции COVID-19 – он получил название «пирола». Данный штамм имеет ряд дополнительных мутаций, позволяющих ему более эффективно передаваться от человека к человеку. При этом вероятность тяжелого течения болезни у граждан не из группы риска невысока – в этом плане «пирола» не опаснее, чем «омикрон».

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, вакцины, защищающие от предыдущих вариантов коронавируса, эффективны и для нового. Нет в стране и проблем с тестами, а также с необходимыми лекарственными препаратами. При этом медицинские специалисты отмечают, что заболеваемость COVID-19 в России и в мире растет – это связано как с сезонными факторами, так и с ослаблением бдительности со стороны граждан, а также с появлением новых, более заразных вариантов вируса. Несмотря на то, что в России пока не планируется вводить тотальный масочный режим, отдельные регионы или учреждения могут внедрять и применять собственные требования.