Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
ФАС обязала МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 отменить плату за раздачу мобильного интернета
Операторы, вероятно, будут вынуждены подчиниться

реклама

Как сообщают российские СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от операторов связи «большой четверки», в которую входят МТС, Мегафон, Билайн и Tele2, отменить для граждан плату за раздачу мобильного интернета. По мнению регулятора, компании намеренно навязывают абонентам невыгодные условия, заставляя их переплачивать. Согласно заявлению ФАС, в ведомство поступило большое количество жалоб от недовольных граждан.

Как поясняют эксперты, если операторы связи не согластся выполнить требования регулятора в течение месяца, возможно открытие дел о нарушении антимонопольного законодательства. Возможно, компании попытаются затянуть процесс при помощи судов, но судебная практика в подобного рода делах – на стороне ФАС. Антимонопольщики регулярно выявляют нарушения в работе операторов связи и штрафуют их на крупные суммы, причем вполне обоснованно. Отмечают в СМИ и возросшую активность граждан, которые с каждым годом все лучше осведомлены о своих правах и не стесняются обращаться в регулирующие и контролирующие органы, если эти права нарушаются. Проще говоря, высока вероятность того, что раздавать интернет со смартфона в России скоро можно будет бесплатно, причем без ухищрений вроде подмены TTL. Представители операторов связи, с которым удалось связаться журналистам, заявляют, что пока не получили соответствующие документы, но после получения обязательно их изучат.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #интернет #зероновости #мтс #операторы связи #мегафон #билайн #мобильный интернет #tele2 #раздача интернета
Источник: ixbt.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

«Адекватной и полноценной замены Youtube в России пока нет» – депутат Госдумы Хинштейн
Автомобили в России продолжат дорожать даже в случае укрепления рубля
В 2023 году в Москве десятки тысяч раз эвакуировали премиальные и люксовые авто
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
15
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
9
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
9
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
5
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
6
The Telegraph: Настроения на Украине ухудшаются из-за долгого конфликта
+
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
9
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
14
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
49
ТОП-15 мифов о ноутбуках
101
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
248
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
12
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
41
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
24
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10

Сейчас обсуждают

Мираж
14:58
Трансформер а тебя не берут в оркоукропскую армию, ты не мужчина и не женщина.
В России впервые осудили женщину за уклонение от мобилизации
Тruth Seеker
14:57
"Обе боевые единицы находились на ремонте, а характер повреждений не указывается." Характер повреждений: идём к Москве
Зеленский заявил, что не знает о том, кто запускает дроны-камикадзе на российские города
Тruth Seеker
14:54
С дивана и до Вашингтона можно дойти)
Белоруссия готова провести совместные военные учения с Польшей
Тruth Seеker
14:53
Вот только Украина и Польша союзники, с чего это им врагами становится
Белоруссия готова провести совместные военные учения с Польшей
Alex TOPMAN
14:52
Подчинятся, но взвинтят сами тарифы. ((
ФАС обязала МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 отменить плату за раздачу мобильного интернета
Roditch
14:46
Вот только есть нюанс. Например как с Францией и Нигером, до и после недавних событий.
Reuters: ЕС может зависеть от китайских аккумуляторов также как от топлива из России
Тruth Seеker
14:45
Так с мобилизацией женщин в Украине все также
В России впервые осудили женщину за уклонение от мобилизации
Мираж
14:43
ага сбегутся сбегутся десять оставшихся хохоловатников
В Сенате США рассказали о том, как ВМС идут ко дну, а дефицит новобранцев достиг 13 000 человек
Антон Стира
14:36
https://hard.rozetka.com.ua/videocards/c80087/21330=rx-7700-xt/ крутая цена давайте купим её по акции за дарма по акции 😂
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
Максим Беляков
14:36
Автор вообще про амд не слышал, что проц, что видюха от красных были бы в разы уместнее
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем