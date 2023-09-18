Операторы, вероятно, будут вынуждены подчиниться

Как сообщают российские СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от операторов связи «большой четверки», в которую входят МТС, Мегафон, Билайн и Tele2, отменить для граждан плату за раздачу мобильного интернета. По мнению регулятора, компании намеренно навязывают абонентам невыгодные условия, заставляя их переплачивать. Согласно заявлению ФАС, в ведомство поступило большое количество жалоб от недовольных граждан.

Как поясняют эксперты, если операторы связи не согластся выполнить требования регулятора в течение месяца, возможно открытие дел о нарушении антимонопольного законодательства. Возможно, компании попытаются затянуть процесс при помощи судов, но судебная практика в подобного рода делах – на стороне ФАС. Антимонопольщики регулярно выявляют нарушения в работе операторов связи и штрафуют их на крупные суммы, причем вполне обоснованно. Отмечают в СМИ и возросшую активность граждан, которые с каждым годом все лучше осведомлены о своих правах и не стесняются обращаться в регулирующие и контролирующие органы, если эти права нарушаются. Проще говоря, высока вероятность того, что раздавать интернет со смартфона в России скоро можно будет бесплатно, причем без ухищрений вроде подмены TTL. Представители операторов связи, с которым удалось связаться журналистам, заявляют, что пока не получили соответствующие документы, но после получения обязательно их изучат.