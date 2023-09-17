Судя по всему, блокировки популярного видеосервиса ждать в ближайшее время не приходится

Как сообщают СМИ, в частности, «Интерфакс», председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил, что блокировки видеосервиса Youtube в стране не будет, пока ему не появится достойный отечественный аналог. По мнению парламентария «адекватной и полноценной замены Youtube в России пока нет». Впрочем, как уточнил депутат – именно «пока». Также господин Хинштейн заявил, что корпорация Google занимает по отношению к РФ политически мотивированную позицию.

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Вопрос блокировки Youtube неоднократно обсуждался на различных уровнях, тем не менее, по разным подсчетам площадкой в России регулярно пользуются от 50 до 90 миллионов человек. Вероятно, это и является основным останавливающим фактором. На роль видеосервиса от корпорации Google уже прочили и Rutube, и VK Видео, но ни одному, ни другому проекту не удалось набрать хоть сколько-нибудь значимую по сравнению с Youtube аудиторию. К тому же, по мнению ряда технических экспертов, если «забанить» Youtube, начнутся перебои в работе и других сервисов Google, включая те, что интегрированы в операционную систему Android. Android-смартфонами в стране также пользуются десятки миллионов человек.