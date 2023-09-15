Подобная практика может снизить количество поврежденных посылок

Как сообщают СМИ, маркетплейс Wildberries внедрил систему, позволяющую менеджерам пунктов выдачи заказов оценивать качество услуг курьеров и перевозчиков. По задумке, подобный функционал позволит мотивировать сотрудников на максимально ответственный подход, и, конечно, снизить количество поврежденных посылок. Возможно, это приведет к повышению доверия к маркетплейсу со стороны клиентов – ранее Wildberries был замешан в нескольких скандалах. Так, представитель Минпромторга Владислав Заславский заявлял, что компания превращается в крупный канал сбыта контрафакта.

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Менеджеры ПВЗ смогут как оценивать услуги перевозчиков и курьеров, так и оставлять раскрывающие ситуацию в подробностях комментарии, если оценки окажутся ниже 5 баллов. В дальнейшем Wildverries может начать учитывать оценки при распределении заказов и составлении маршрутов, отдавая самые выгодные лучшим перевозчикам. Будет, по предварительным данным, присутствовать и дополнительная денежная мотивация. Сейчас, впрочем, система находится на этапе тестирования, и маркетплейсу еще предстоить собрать отзывы от менеджеров, логистов, перевозчиков и курьеров.