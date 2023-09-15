Ранее, с 15 августа, она составляла 12%

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Интерфакс», Банк России принял решение повторно увеличить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 13%. С 15 августа текущего года она составляла 12% – тогда регулятор пошел на повышение ставки из-за падения курса национальной валюты и увеличения инфляционных рисков. Отмечает влияние инфляционного давления Центробанк и сейчас, как и реализацию различных проинфляционных рисков.

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Таким образом, можно говорить о том, что прогнозы большинства экономистов и финансовых аналитиков оправдались – они предрекали, что ЦБ или оставит ключевую ставку без изменений, или поднимет ее, но незначительно, на 1-1.5%. Реализовался второй вариант, и для граждан это скорее хорошо, чем плохо, поскольку отложенный эффект от предпринятых регулятором мер позволяет надеяться на скорое возвращение курса рубля до уровня в 85-90 единиц за доллар. Впрочем, этого может и не случиться – серьезное давление на российскую валюту оказывает напряженная геополитическая обстановка. Тем не менее, как считают эксперты, Центробанк точно не позволит рублю выйти за психологическую отметку в 100 единиц за доллар, поскольку это спровоцирует рост недовольства со стороны граждан.