Стороны могут вернуться к переговорам в выходные

Как сообщает Reuters, руководству Ford, General Motors и Stellantis не удалось прийти к компромиссу с представленными профсоюзом United Auto Workers сотрудниками, что привело к началу одной из наиболее крупных в современной истории США забастовок. В рамках предложенной профсоюзом стратегии часть сотрудников перестала выходить на работу, при этом они будут получать примерно по 500 долларов в неделю из фонда UAW, размер которого в настоящий момент превышает 820 миллионов американских долларов.

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По информации журналистов, в забастовке с самого ее начала примут участие 12-13 тысяч человек на трех заводах. Переговоры компаний с бастующими могут продолжиться в выходные – работники требуют увеличения заработной платы и отпускных, а также социальных гарантий, в том числе, сохранения рабочих мест. Представители Ford, GM и Stellantis, комментируя ситуацию, подтвердили, что переговоры с профсоюзом велись, но достичь консенсуса пока не удалось. Как считают эксперты Oxford Economics, крупная забастовка сотрудников трех компаний может привести к увеличению стоимости транспортных средств, а также потере автопроизводителями 5-6 миллиардов долларов.