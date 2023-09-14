Сейчас она реализована только энтузиастами в сторонних модах

Разработчики из студии Bethesda выпустили первый патч для своей космической Action/RPG Starfield, а также рассказали, над какими аспектами игры планируют работать в дальнейшем. Что касается самого обновления – оно достаточно небольшое и исправляет баги в нескольких квестах, а также улучшает производительность проекта. Одним из наиболее важных обещаний разработчиков для многих геймеров стал анонс добавления в игру официальной поддержки технологии DLSS. Сейчас она реализована сторонними энтузиастами в модах.

реклама

Starfield получила смешанные отзывы со стороны обозревателей и критиков – по мнению многих любителей видеоигр, проект выглядит недоработанным, а внутриигровое наполнение оставляет желать лучшего. Так, недовольство игроков вызвали пустые планеты, хотя представители Bethesda поясняли, что это «не баг, а фича» – таким образом разработчики попытались передать масштабы космического пространства. В студии уточнили, что будут поддерживать игру «долгие годы», а значит, она получит еще множество улучшений. Отметили в Bethesda и тот факт, что находятся в тесном сотрудничества с компаниями, разрабатывающими графические ускорители и выпускающими для них драйверы – NVIDIA, AMD и Intel.