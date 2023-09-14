Большинство попавших в него финансово-кредитных учреждений находятся на слуху

Издание «Комсомольская правда» провело среди читателей опрос, попросив респондентов назвать банк с наилучшим клиентским сервисом и поддержкой. В топ-3 ожидаемо попали Тинькофф, Сбер и Альфа-Банк. При этом в комментариях многие пользователи хвалили Сбер за отличное мобильное приложение и большое количество отделений, но ругали за навязчивое обслуживание, в рамках которого сотрудники неоднократно предлагают различные услуги.

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Среди факторов, влияющих на удобство обслуживания большинство опрошенных граждан назвали три основных: качество мобильного приложения, возможность получить в нем любые услуги, а также оперативность и точность ответов со стороны персонала. Важны для россиян и условия программы лояльности. Если подытожить, то большинство клиентов, за исключением представителей старших поколений, предпочитают получать банковские услуги в цифровом формате. Среди наиболее раздражающих особенностей банков пользователи отмечают необходимость приходить в отделение для получения такой простой услуги, как, например, закрытие карты или счета.