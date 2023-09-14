К счастью, ребенок отделался небольшим ожогом

Как сообщает телеканал «Кстати Новости Нижнего Новгорода», в нижегородской школе номер 53 была объявлена эвакуация из-за загоревшегося смартфона. Аппарат задымился и заискрил прямо в кармане его владельца – учащегося одного из пятых классов. Учитель оперативно вывел класс из кабинета, также по причине задымления сработала пожарная тревога. К счастью, на другие предметы огонь не перекинулся, а пожарные приехали быстро. Сам пятиклассник получил легкий ожог, еще несколько учащихся сильно испугались, но серьезно никто не пострадал.

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Владелец сгоревшего смартфона рассказал журналистам, как все случилось: по словам школьника, его напугал одноклассник, в результате чего он уронил телефон с большой высоты. После этого аккумулятор телефона вздулся, нагрелся, а после этого загорелся и лопнул. По словам школьника, это была модель китайского бренда Honor, а конкретно – Honor 8A. Пользователи в комментариях отметили грамотную и хорошо поставленную речь пятиклассника, а также оперативные и правильные действия сотрудников гимназии и пожарной охраны. Судя по словам героя дня, родители уже пообещали приобрести ему новый телефон. Родителей других учащихся инцидент также сильно не напугал – подобные ситуации с возгоранием или взрывом аккумуляторных батарей действительно случаются, но крайне редко, потому и попадают в новости.