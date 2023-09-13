Желающим получить третью версию придется докупить другой кабель за 69 долларов

Под давлением Европейского союза корпорация Apple наконец-то переводит свои смартфоны на стандарт USB – модели iPhone 15 будут оснащены разъемами Type-C. К сожалению, и здесь не обошлось без ложки дегтя и пресловутой «жадности» компании из Купертино. Дело вот в чем: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max поддерживают USB 3.0, но комплектуются кабелями с поддержкой исключительно USB 2.0. Желающим же получить преимущества третьей версии стандарта, вероятно, придется докупить кабель стоимостью 69 долларов – пока неизвестно, как «яблочные» смартфоны будут работать со сторонними, но есть подозрение, что Apple могла позаботиться о том, чтобы никак или плохо.

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Примечательно, что предлагаемый Apple кабель за 69 долларов для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max избыточен – он поддерживает USB4/Thunderbolt 4 и 100-ваттную зарядку. В социальных сетях и на тематических ресурсах уже вспомнили легендарную презентацию компании из Купертино, в рамках которой была представлена подставка для монитора стоимостью 999 долларов. В случае кабеля, впрочем, цена хоть и выглядит завышенной, но все-таки не настолько далека от адекватных ожиданий.