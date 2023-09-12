Обращение президента адресовано как чиновникам, так и IT-компаниям

Как отмечают СМИ, в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин затронул достаточно большое количество тем, среди которых – поддержка отечественного киберспорта. Российский лидер обратился как к чиновникам, так и к IT-компаниям, поручив им обратить внимание на отрасль и оказать ей соответствующую помощь. Также президент высоко оценил успехи и квалификацию российских киберспортсменов, заявив, что те находятся в мире на лидирующих позициях, и предложил ежегодно проводить турниры по компьютерному спорту. Здесь стоит отметить, что около двух лет назад Путин лично поздравил с триумфом команду Team Spirit, выигравшую в 2021 году чемпионат мира по Dota 2 (The International).

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Согласно сведениям журналистов, в настоящий момент у российских киберспортсменов часто возникают проблемы с допуском к международным соревнованиям. Быстро решить эту проблему вряд ли представляется возможным из-за напряженной политической ситуации. При этом инициатива президента по проведению турниров высокого уровня внутри России встретила одобрение в игровом сообществе. Многие комментаторы, впрочем, отмечали, что соперники из ряда стран вряд ли захотят ехать на такие соревнования – как минимум из-за риска попасть под санкции или публичное осуждение.