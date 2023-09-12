Соответственно, подорожают и твердотельные накопители

Как сообщают аналитики TrendForce, высока вероятность того, что к концу 2023 года падение цен на чипы памяти 3D NAND остановится, в следующем же году используемая в твердотельных накопителях и не только в них память начнет дорожать. Соответственно, начнут дорожать и содержащие ее устройства, а значит, стоимость SSD может значительно увеличиться – в последние месяцы на рынках со стабильной валютой она снижалась или оставалась на одном и том же уровне.

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По данным экспертов, южнокорейская корпорация Samsung сократила выпуск некоторых видов флеш-памяти на 50% – ранее компания к таким радикальным мерам практически не прибегала, в отличие от ряда своих конкурентов. Производители чипов памяти надеются, что запасы их продукции на складах в условиях снижения объемов производства наконец-то начнут сокращаться, что приведет к росту цен. Рассчитывают они и на рост спроса на твердотельные накопители со стороны корпоративных потребителей. Вероятно, сейчас наилучшее время для того, чтобы приобрести новый SSD – если не случится значительного укрепления рубля, то в 2024 году твердотельные накопители в российских магазинах будут стоит дороже, чем сейчас.