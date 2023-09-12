Это объясняется высокой стоимостью новых устройств

Как рассказал журналистам представитель сервиса «Авито Услуги», в августе спрос на ремонт iPhone вырос на десятки процентов по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Особенно сильно увеличился спрос на услуги частных мастерских и специалистов в Москве и Санкт-Петербурге. Примечательно, что мобильные устройства многих других брендов, таких как Honor и Xiaomi, напротив, стали ремонтировать реже.

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По мнению экспертов, увеличение спроса на ремонт техники Apple связано с высокой стоимостью приобретения подобных устройств и падением реальной покупательной способности россиян в связи со значительным снижением с начала года курса рубля. Так, на момент написания данной новости за один доллар дают около 94-96 рублей против 70 рублей в январе. Влияет на цену и отсутствие официальных каналов поставок. Что же касается частных мастеров – они часто берут меньше денег, чем сервисы, располагающиеся в торговых центрах, поскольку последним нужно платить за аренду. Впрочем, считается, что прибегать к услугам «частников» более рискованно – мошенников на этом рынке хватает.