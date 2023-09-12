Многие транспортные средства, произведенные в Поднебесной, проектировались под другие климатические условия

Как сообщает издание «Известия», за последние полтора года в России значительно выросло число обращений владельцев китайских автомобилей в сервисные центры. Частично это объясняется ростом в стране количества автолюбителей, обладающих транспортными средствами, произведенными в Поднебесной, частично же – неидеальным качеством сборки последних, а также тем, что подобные машины не всегда хорошо справляются с российскими климатическими условиями и дорогами.

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Среди китайских брендов, автомобили которых часто заезжают в сервисные центры, эксперты называют Chery, Lifan, Geely, Haval, Changan и JAC. При этом большинство их владельцев, согласно опросам, в целом довольны своими «железными конями», а среди преимуществ авто из Поднебесной называют сравнительно невысокую стоимость обслуживания и ремонта. Специалисты сервисных центров же, говоря о частых «болезнях» таких машин, говорят о слабой стойкости к коррозии, посредственном качестве лакокрасочного покрытия, возникновении различных проблем зимой, в холодную погоду, а также сравнительно низком ресурсе некоторых элементов и запчастей.